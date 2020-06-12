Украинцев ждет пересчет ряда выплат с 1 июля в связи с повышением главного социального стандарта - прожиточного минимума

С 1 июля прожиточный минимум в Украине увеличат на 74 гривны до 1712 для нетрудоспособных лиц (сегодня он составляет 1638 гривен).

Для детей до 6 лет прожиточный минимум повысится до 1859 гривен.

Для детей от 6 до 18 лет - до 2318 гривен.

ПОвышение прожиточного минимума повлияет на размер пенсий, субсидий, налогов и алиментов.

Так, размер субсидии определяется следующим образом: среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. То что в результате вышло - является обязательным платежом за коммуналку, а вот остальное уже должна покрыть субсидия.

Отметим, в апреле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,386 млн граждан, а средний ее размер составил 612,16 грн, что на 39% меньше, чем в марте.

Всего в апреле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 42,62 тыс. домохозяйств, а назначена субсидия 19,19 тыс. домохозяйств.

Согласно законам, украинцы получают пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. На сегодняшний день это от 1 638 до 16 380 гривен, а с 1 июля – от 1712 до 17 120 гривен. Получается, что повышение каснется самых бедных и самых богатых пенсионеров.

Кроме того, после изменения прожиточного минимума, вырастут и надбавки за сверхнормативный стаж. За каждый год свыше положенного нормативного (для женщин это 30 лет, а для мужчин – 35) будет начислена надбавка в размере 1% от прожиточного минимума.

Отметим, в Кабинете министров Украины уверяют, что будущий перерасчет уже заложен в бюджет Пенсионного фонда, поэтому никаких задержек быть не должно.

При этом фактический прожиточный минимум для пенсионера, согласно подсчетам Минсоцполитики, 3 264 грн. То есть минимальная пенсия должна вырасти не на 74 грн, а на 1626 грн, то есть почти в два раза.

В таком случае выплаты около восьми миллионов украинских пенсионеров (которые сейчас получают меньше 3264 грн) действительно ощутимо выросли бы. Однако вместе с этим рекзо увелиличся бы и дефицит Пенсионного фонда, который и сейчас не маленький.

Что касается налогов, то согласно Налоговому кодексу, для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. После повышения прожиточный минимум будет 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Размер прожиточного минимума влияет и на разовую материальную помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию. Она составляет два ПМ.

Скажется изменение прожиточного минимума и на размере алиментов. Но это в основном касается минимального размера выплат - законом определено, что выплата на одного ребенка не может быть не меньше половины прожиточного минимума.

Отметим, следующее повышение прожиточного минимум запланировано на 1 декабря 2020 года. Для нетрудоспособных лиц его повысят еще на 57 гривен до 1769 гривен.

Для детей до 6 лет повысят до 1921 гривен, а детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен.

Напомним, украинские пенсионеры будут получать больше: кого ждут повышения, "тем, кто проработал..."

Как сообщала Politeka, дополнительные выплаты получат украинцы.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля.