Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, предстала в соблазнительном виде

Красотка опубликовала жаркое фото в своем стори Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель предстала в соблазнительном кружевном белье, которе едва прикрывало самые интимные места.

Лифчик на тоненьких лямках натянулся на груди, и даже немного подпрыгнул. Часть прелестей вылезла из бюстгальтера, что выглядело очень горячо.

Крохотные кружевные трусики на лямках подпрыгнули выше бедер красотки. Ткань немного сжалась на интимном месте, открывая самое пикантное.

Длинные лаковые ботфорты подчеркнули стройные ножки. Они были настолько длинные, что едва не касались бедер.

Завершили образ звезды браслеты на руке.

Модель, расставив ноги, стояла прямо. Квитко распустила волосы, закинув их набок. Дерзкая красотка смотрела в камеру, надув пухлые губки.

Пост не собрал много лайков, ведь был обнародован в сториз, однако, вероятно, Анастасию завалили комплиментами в личные сообщения.

Напомним, Анастасия Квитко надела бикини с пикантным вырезом в районе пышной груди.

Казалось, что купальник не имел такой крой, а просто пышный бюст порвал в клочья ткань.

На пышных бедрах была вязаная повязка с бахромой, которая приоткрыла виды на пышные формы.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в тесном белом купальнике, из-под которого буквально «выпадают» прелести звезды.

Девушка закрыла глаза, отведя голову в сторону.

«Вам нравится мой купальник?», - поинтересовалась красотка у поклонников, которые моментально осыпали ее комплиментами.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.