Младшая сестра певицы Светланы Лободы Ксения показала свою фигуру во всей красе

Как передает Politeka.net, девушка поделилась у себя в Инстаграм фотографией с отдыха. Она нежилась на солнышке в красивом розовом купальнике. Девушка сидела на надувном фламинго посреди бассейна. Она позировала в изящной позе, вытянув вперед стройные ножки.

Стоит отметить, что 28-летняя красотка выглядит превосходно. На фото видно, что она в отличной физической форме: у нее плоский животик, красивая грудь и ножки. Образ Ксении дополнила женственная прическа – она заплела свои длинные волосы в косички.

«Надо просто ловить момент и наслаждаться маленькими радостями жизни», - подписала снимок девушка.

За день ее пост собрал более тысячи лайков. В комментариях красотке оставили комплименты.

«Супер», «Красотка», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода поделилась фото с мамой и сестрой. Поклонники сразу же обратили внимание, что Ксения копия своей старшей сестры, только с темными волосами. У девушки такая же точеная фигура, как у Светланы, выразительные глаза и пухлые губы.

Известно, что Ксения недавно вышла замуж за молодого бизнесмена. В шоу-бизнесе она себя не пробовала.

Напомним, что Лобода задрала ногу к небу и похвасталась главным достижением: "Уже два месяца...".

Как сообщала Politeka, роскошная сестра Лободы сверкнула естественной красотой, сходство поражает: «Мужу повезло».

Также Politeka писала, как выглядят сестры-красавицы Брежневой, Лободы, Фриске и других звезд: редкие фото.