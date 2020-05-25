Молодша сестра Світлани Лободи Ксенія, показала, як відпочиває на карантині

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала фото з Лиману Донецької області, передає Politeka.net. Красуня лежала в гамаку десь на березі озера. Її волосся було заплетене в коси, вона дивилася в кадр і посміхалася.

Варто відзначити, що на фотографії Ксенія дуже сильно схожа на свою зоряну сестру. Якби не темний колір волосся красуні, відрізнити їх було б дуже важко. Схожість є у всьому – в очах, формі губ і овалі обличчя.

Пост Ксенії оцінили майже тисяча осіб. В коментарях дівчині залишили безліч компліментів. Люди захоплювалися її красою.

«Краса в красі», «Ти неймовірна», «Ви так схожі зі Свєтою», «Вау», «Красуня», «Боже! Яка краса! Чоловіку нереально пощастило!», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Ксенії Лободі 28 років. У 2019 році дівчина вийшла заміж за українського бізнесмена Артема Аурсаліді. Зіркова сестра Ксенії була присутня на весіллі разом з донькою Євою.

Варто відзначити, що Ксенія, на відміну від Лободи, живе в Україні, як і мати артистки. До речі, нещодавно Ксенія поділилася спільним фото з матір'ю. Тепер зрозуміло, у кого пішли красою обидві сестрички.

Нагадаємо, що Лобода виставила сімейне фото і пошкодувала, сестра затьмарила зірку: "Яка красуня".

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