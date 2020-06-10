Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась внушительными формами в новом купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вам нравится мой купальник?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Квитко позирует в тесном белом купальнике, из-под которого буквально «выпадают» прелести звезды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Я люблю такие твои купальники», «На это невозможно смотреть! Загляденье», «идеальное тело», «это так красиво», «горяча, крошка», «это обязательно должно так тесно выглядеть?», «красотка!», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась упругими формами в прозрачном белье.

Девушка любит баловать фанатов жаркими кадрами, сделанными для рекламы модного белья или купальников. Этот раз не стал исключением - девушка сверкнула аппетитным видом в черном прозрачном белье-сеточке на постели.

Анастасия примерила при этом не только стандартный комплект белья, но и дополнила тот аккуратными подтяжками. При этом подчеркнула свои пышные формы девушка излюбленным образом - показала их в тесном бикини, повернувшись спиной к объективу.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.