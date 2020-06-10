Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась внушительными формами в новом купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Вам нравится мой купальник?» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимках Квитко позирует в тесном белом купальнике, из-под которого буквально «выпадают» прелести звезды. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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Экстремальный размер русской Кардашьян не помещается ни в один купальник: "порвал в клочья", фото
«Я люблю такие твои купальники», «На это невозможно смотреть! Загляденье», «идеальное тело», «это так красиво», «горяча, крошка», «это обязательно должно так тесно выглядеть?», «красотка!», - пишут они.
До этого мы писали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась упругими формами в прозрачном белье.
Девушка любит баловать фанатов жаркими кадрами, сделанными для рекламы модного белья или купальников. Этот раз не стал исключением - девушка сверкнула аппетитным видом в черном прозрачном белье-сеточке на постели.
Анастасия примерила при этом не только стандартный комплект белья, но и дополнила тот аккуратными подтяжками. При этом подчеркнула свои пышные формы девушка излюбленным образом - показала их в тесном бикини, повернувшись спиной к объективу.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.