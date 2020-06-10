В рамках пенсионной реформы украинцы могут получать по два-три пособия вместо одного

Об этом пишет Сегодня.

Главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве западных стран.

В Кабмине уже заявили, что планируют ввести обязательные накопительные пенсионные отчисления. С уже начисленной зарплаты на индивидуальный пенсионный счет сотрудника будет переводиться минимум 1% (по желанию работника процент может быть увеличен), а работодатель обязан будет перечислять на тот же счет 2% начисленной зарплаты.

Помимо этого, в сопроводительных документах приводятся расчеты, которые показывают, что процент отчислений будет со временем повышаться. Так, авторы документа исходили из того, что в 2021 году процент обязательных отчислений будет составлять 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", – раскрыл нюансы премьер Денис Шмыгаль.

То есть, украинцам прямым текстом сказали: "Ждите до 2021 года", поскольку правительство еще официально не заявило о старте новой пенсионной системы.

Но из-за таких раскладов существенно уменьшаться поступления в Пенсионный фонд, и это может отразиться на пенсиях, которые украинцы получают в условиях солидарной системы.

Также в Украине могут появиться профессиональные накопительные пенсии, а Кабмин предлагает сразу три программы.

Программа №1 — представителей профессий с вредными условиями труда (горняки, работающие под землей, металлурги, работающие в горячих цехах, дышащие металлической пылью и другими вредными веществами, работники предприятий химической промышленности и т.д.). Работодатели обязаны будут отчислять на пенсионные счета таких работников кроме 22% ЕСВ в солидарную систему еще и 15% в профессиональную накопительную. Если программа заработает, то украинцы смогут выходить на пенсию в 50 лет (при стаже на вредной работе минимум 10 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин).

Программа №2 — для профессий из "списка №2", куда входят те, чья работа "связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях повышенного риска для здоровья" (геологи, "химики", электромонтеры, авиамеханики и водолазы, водители городского транспорта). На их накопительные пенсионные счета работодатели должны будут отчислять 7% зарплат, и они смогут уйти на заслуженный отдых уже в 55 лет при наличии необходимого стажа (12,5 лет для мужчин, 10 лет для женщин).

И, наконец, пенсионная программа №3 – это программа для всех других профессий, если предприятие является участником какого-либо профессионального пенсионного фонда или создаст такой фонд. В этом случае работодатель должен платить от 3%, а пенсии будут выплачиваться после 55 лет.

Напомним, повышение пенсий отменяется, МВФ выдвинул Украине жесткое условие: что будет с выплатами

Как сообщала Politeka, украинцам повысят пенсии, в Кабмине раскрыли подробности

Также Politeka писала, что пенсии украинцам пересчитают уже с 1 июля, раскрыты новые суммы