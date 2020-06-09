Настя Каменских продемонстрировала поклонникам силу их с Потапом любви
Популярная украинская певица поделилась новой семейной фотографией со своим мужем в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На фото влюбленная пара позирует на природе в окружении буйной зелени. Настя и Потап оба одеты в простые белые рубашки, при этом Каменских решила расстегнуть свою чуть ниже, чем было нужно.
Потап крепко прижимает к себе жену, наклонившись к ней поближе, а Настя зажмурила глаза от удовольствия и очень чувственно прильнула к мужу. Пара на фото выглядит по-настоящему счастливой.
«Наша сила – в любви», подписала снимок Каменских.
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Поклонники звезд не смогли пройти мимо такого трогательного кадра.
«Какие же вы класснючие. Прям хочется, что бы все люди на земле были так счастливы. Любите», «А у вас всё пучком! Желаю, чтоб так дальше и было! Даже не думайте разводиться!», «Прекрасная, гармоничная пара», «Самая красивая пара Какие вы классные, обожаю вас», «Вы невероятные, любите друг друга всегда и везде», «Анастасия, Вы невероятно красивая девушка! супер!», «Очень нежно и трогательно», «Дед и внучка», - пишут люди.
До этого мы писали, что Потап опубликовал новое фото в Инстаграм.
Правда, в кадре оказалась только его супруга - Настя Каменских. Знаменитая певица умилительно смотрит в камеру, прижав ладони к щекам и опершись руками о стол. На ней надета простая футболка, которая только подчеркивает природную красоту. Кроме того, певица сфотографировалась без макияжа.
Судя по фото, Настя и Алексей отмечали Троицу весьма скромно - на столе можно заметить лишь гречку с сосисками и овощной салат. Вероятно, исполнители следят за своей фигурой и не хотят набирать лишних калорий даже в честь праздника.
Напомним, радостная Каменских оголила живот и показала видео: «Беременная».
Как сообщала Politeka, тренер Насти Каменских показал, как правильно отжиматься.
Также Politeka писала, что Потап огорошил домашним фото Каменских без макияжа и понтов.