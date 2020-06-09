Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась упругими формами в прозрачном белье

Девушка любит баловать фанатов жаркими кадрами, сделанными для рекламы модного белья или купальников. Этот раз не стал исключением - девушка сверкнула аппетитным видом в черном прозрачном белье-сеточке на постели, сообщает Politeka.

Анастасия примерила при этом не только стандартный комплект белья, но и дополнила тот аккуратными подтяжками. При этом подчеркнула свои пышные формы девушка излюбленным образом - показала их в тесном бикини, повернувшись спиной к объективу.

Фанаты не остались равнодушны:

«Невероятная женщина ,у нее все при ней» «Боже, покоряет такими выходками, люблю», «Прямо таки огненная дама, я в восторге🔥🔥🔥», «О, Анастасия 😮😮🔥🔥🔥😮», «Горячий видок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Уууаауу нет слов .. 🔥», «Кто еще хочет хлопать по чекам?», «Чувствую сонливось», «Ты лишила меня сна», «Это невероятно. Теперь не заснуть», «Давай еще».

Отметим, Анастасия любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна, остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов.

До этого девушка восхитила фигурой в смелой позе, показывая, как веселится у бассейна. Склонившись к самому бортику, девушка подчеркнула свои достоинства в бордовом купальнике и тут же привлекла винимание фанатов:

«😍 ты такая потрясающая девушка, сводишь с ума», «Воу, просто покоряет этими изгибами, очень горячо😂😂🔥», Нужно еще больше таких смелых поз и взглядов🔥🔥🔥🔥», «cosita más hermosa 😋️🙌🇪🇸», «Ты просто королева соблазна», «Люблю тебя, моя сладкая любовь! 😍❤️😍❤️», «Ах, нужно больше фото👏👏😍😍», «Ты ооочень горяча, и это не шутка❤️».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.