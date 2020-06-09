Первого июля украинцам пересчитают прожиточный минимум (ПМ) и суммы уже заложены в госбюджете

На данный момент украинские пенсионеры получают от одного до десяти прожиточных минимумов, то есть от 1638 до 16 380 грн, а с первого июля - от 1712 до 17 120 грн. Таким образом, повышение ждет людей, получающих минимальную и максимальную пенсии. Кроме того, произведут надбавки за сверхстаж, пишет Обозреватель.

Женщины, проработавшие больше 30 лет, а мужчины - больше 35, будут получать прибавки в размере 1% ПМ. Так, например, если женщина отработала 40 лет, то ее ждет прибавка в 163,8 грн, а после перерасчета - 171,2 грн.

В Минсоце подсчитали, что на самом деле, пенсии должны были повысить не на 74 грн, а на 1626 грн, ведь по-факту ПМ для пенсионера составляет 3 264 грн.

ПМ коснется и субсидий. Известно, что среднемесячный доход одного члена семьи делят на два ПМ, умножают на 15% - выходит сумма обязательного платежа за коммунальные услуги, оставшуюся часть покроет субсидия.

Таким образом, после повышения ПМ семья из четырех человек с общим доходом в 10 тысяч гривен должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн, вместо 928.

Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается примерно в 10% ПМ. Поэтому после первого июля ПМ будет 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Также изменятся суммы выплат алиментов и военнослужащим. В частности, размер алиментов определит суд - это не меньше половины ПМ на ребенка.

По словам аналитика Егора Комова, принцип расчета ПМ в Украине устарел, но без средств в бюджете, его изменения ничего не дадут населению.

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