Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила совершенными формами

Звезда опубликовала горячее фото, на котором предстала во всей красе, сообщает Politeka.net. На снимке Квитко предстала в соблазнительном бикини.

Маленький лифчик обтянул богатые формы красотки, которые, казалось, сейчас выпадут. Бикини имело пикантный вырез в районе пышной груди. А тоненькая линия ткани под грудью едва справлялась с натиском большой груди.

Казалось, что купальник не имел такой крой, а просто пышный бюст порвал в клочья ткань.

На пышных бедрах была вязаная повязка с бахромой, которая приоткрыла виды на пышные формы.

Также нельзя оторваться от тонкой талии красотки.

Звезда позировала у бассейна, распустив волосы и закрыв глаза будто от наслаждения.

"Хорошего воскресенья", - написала модель.

За 11 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были покорены видами совершенной красотки и написали ей массу комплиментов.

Напомним, Анастасия Квитко показала летний кадр в жарком бикини стильного оттенка. Девушка совсем не постеснялась столь смелых вырезов, ведь ее пышные формы едва ли вместились в тонкий лифчик.

Ранее мы писали, что русская Кардашьян позировала в крохотном купальнике спиной на камеру, демонстрируя безупречные и внушительные формы.

«Я не такая высокая, всего 5,5», - отвечает она.

Напомним также, что Анастасия Квитко показала пышную фигуру в необычном купальнике. При чем именно в таком виде она выходит на улицу и катается на велосипеде.

Так, пышнотелая красотка была в купальнике яркого оранжевого цвета и кроссовках.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.