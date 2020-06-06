Победительница проекта "Холостяк" рассказала, что чувствует после финала

Свой комментарий она дала "Фактам".

По словам Даши, признание Максима об интимной связи с другой участницей проекта стало дня нее настоящим ударом.

"Если говорить конкретно об этой ситуации, то я ее воспринимаю не как измену, а как предательство. Потому что в моем представлении мы были парой еще после знакомства с моей семьей. Я говорила ему, что влюблена", - отметила девушка.

Вспоминая свое прошлое, она не согласилась менять свое решение.

"Я уже проходила в своей жизни через измену и обнулится сейчас, сказать: "Окей, забыли, идем дальше" я не могу. Та мне, если честно, это уже не нужно. Я этим переболела, это все уже отлегло", - призналась победительница шоу.

Ранее главный герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк рассказал, чем его околдовала победительница проекта Даша Ульянова.

Макс признался, что часто в общении с Дашей проводил параллели со своей сестрой, у которой было похожее прошлое. Кроме того, ему нравилась открытость девушки. Михайлюк убеждён, что Даша говорила всегда, то что чувствует.

Также Макс признался, что после проекта «Холостяк» его стали узнавать на улице и просят сфотографироваться, при этом подходят как мужчины, так и женщины.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой: "Максу попалась девушка не для..."







