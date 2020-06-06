Ничего себе поза!

Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячие видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз, идеал для любимцев пышных фигур решила показать верх разврата.

Облачилась Квиткто в юбку, которую обычно предпочитают школьницы. Заняв, мягко говоря пикантную позу, она показала самые интересные места, прикрыв их только "огоньком".

Таким образом она хотела привлечь внимание к скидке на какой-то товар и, скорее всего, у нее все получилось.

Ранее мы сообщали, что русская Кардашьян выставила аппетитную пятую точку посреди улицы.

Пост Анастасии Квитко в Instagram набрал более 118 тысяч просмотров за семь часов, а популярная модель лишь поделилась фото с прогулки.

Позировала она на фоне пальм и городских высоток.



Отметим, что известность Анастасии принес ее профиль в Instargam, где счет подписчиков уже пошел на миллионы. Девушка рекламирует белье, одежду, питание для спортсменов, а также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера.





Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.