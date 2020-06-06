Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячие видео
Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.
Как передает Politeka.net, на этот раз, идеал для любимцев пышных фигур решила показать верх разврата.
Облачилась Квиткто в юбку, которую обычно предпочитают школьницы. Заняв, мягко говоря пикантную позу, она показала самые интересные места, прикрыв их только "огоньком".
Банки массово закрываются по всей Украине, предупреждение НБУ: "С 6 июня..."
Остановилось сердце звезды «Спортлото 82» и «Ералаш» Михаила Кокшенова, трагические детали: «Светлая память»
Обвал доллара, новые правила карантина и повышение пенсий – главное за ночь
Раздраженная Валюха из «Сватов» набросилась на Добронравова: "Что ты несешь?"
Таким образом она хотела привлечь внимание к скидке на какой-то товар и, скорее всего, у нее все получилось.
Ранее мы сообщали, что русская Кардашьян выставила аппетитную пятую точку посреди улицы.
Пост Анастасии Квитко в Instagram набрал более 118 тысяч просмотров за семь часов, а популярная модель лишь поделилась фото с прогулки.
Позировала она на фоне пальм и городских высоток.
Отметим, что известность Анастасии принес ее профиль в Instargam, где счет подписчиков уже пошел на миллионы. Девушка рекламирует белье, одежду, питание для спортсменов, а также регулярно радует поклонников снимками весьма откровенного характера.
Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.