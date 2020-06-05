Звезда превзошла сама себя

Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, похвасталась невероятными формами в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Какой у тебя рост?» - спрашивают ее поклонники.

Уточним, что Квитко позирует в крохотном купальнике спиной на камеру, демонстрируя безупречные и внушительные формы.

«я не такая высокая, всего 5,5», - отвечает она.

Обратим внимание, что поклонники звезды не смогли что-либо сказать, ведь кадры модель выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала всю себя в провокационной позе.

В этот раз молодая красавица показала довольно пышные формы в новой модной коллекции купальников и в рваной майке красного оттенка под тон ее бикини. Для того, чтобы заинтриговать фанатов, девушка повернулась к объективу боком, подчеркнув тем самым идеально тонкую талию.

На жарком кадре Анастасия примерила столь необычный образ специально для очередной рекламы белья, с чем успешно правилась. При этом она не стала укладывать длинные локоны в прическу и хвастаться макияжем, оставив акцент на одежде.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.