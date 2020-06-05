Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Алина Лящук рассказала, как веселится после проекта

В финале шоу "Холостяка" победила гимнастка Даша Ульянова, получившая множество неоднозначных слов в свой адрес в социальных сетях. Многие экс-участницы после проекта стали не менее популярны, чем и победительница. После того, как стало известно, что Макс имел интимные отношения с одной из участниц, внимание к девушкам особо усилилось.

К примеру, миловидная девушка Алина, которую запомнили, как юную красотку ранее не имевшую серьезных отношений. Девушка покоряет фанатов в соцсети Инстаграм и этот раз не стал исключением. Лящук показала, как веселится на отдыхе.

«Что я делаю на фото, как думаете?) 👇🏻 Сегодняшний день просто🥰 невероятный! Впервые была в Тернополе, скажу честно меня это город поразил. очень красиве😍 Не ожидала)) Красивые площади, маленькие улочки, люди. Было много новых знакомств, приятных встреч! За 2.5 месяца я впервые почувствовала будто все стало на свои места и никакого карантина! Обязательно приеду еще! 🥰 #ternopil # идеальна_холостячка», - написала Алина.

Вот что ответили поклонники:

«Такая милая на фото, как будто с ребёнком играешь 😍😘», «Вспомнилося😂 А ты хитрун !! ☝️😂❤️», «В Тернополе очень красивое озеро и оттуда открываются невероятные виды😍 будет возможность то прогуляйся набережною😘», «Такая чудная на фото))) 👍», «Это очень здорово что у вас столько впечатлений от города😍😍😍 я бы тоже хотела туда съездить, а вообще я мечтаю поехать во все города Украины, столько красивых и крутых мест😍😍😍», «очень красивая🌺», «играешь с собачкою👍💋😙😉», «шутите 😘», «Превосходная 😍❤️», «На ребенка как бы "ну ну ну"», «Красуня😘😘😘😘».

До этого девушка в Инстаграм рассказала, что ее тексты, написанные в социальных сетях, не должны быть направленными в адрес Максима, ведь для нее эта история закончилась еще в январе.

«Да, мне было сложно после проекта. Мне было необычно и непонятно. Я даже еще написала Максу свое привычное приветствие "салют хелоу". (не знаю, для чего и почему), но я не стесняюсь и не скрываю этого. Потому что, если человек действительно чувствовал хоть что-то (говорю о себе), то это не может пройти за один день, поэтому, видимо, я хотела попробовать», - рассказала девушка.

При этом она подчеркнула, что эта история была 4 месяца назад. Тогда она его знала тем Максом, которого видела два - три раза в неделю по часу и воспринимала так, как видела.

«После просмотров всех эфиров я увидела другого человека. Нет, не плохого! Он классный. А просто человека, который, как бы сказать… другого человека. Не знаю, как объяснить. И когда вы мне писали: "Он еще поймет, кого потерял", "Он еще поймет, кого отпустил", "Он пожалеет". Я вас всех благодарю, за такую ​​поддержку, за ваши слова! Но нет, ничего он не поймет! Тогда он сделал правильный выбор, потому что мы разные! От слова АБСОЛЮТНО. И еще раз повторюсь, я благодарна в первую очередь себе, что пошла на кастинг и прошла все эти этапы», - отметила Алина.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.