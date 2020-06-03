Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала всю себя в провокационной позе

В этот раз молодая красавица показала довольно пышные формы в новой модной коллекции купальников и в рваной майке красного оттенка под тон ее бикини. Для того, чтобы заинтриговать фанатов, девушка повернулась к объективу боком, подчеркнув тем самым идеально тонкую талию, сообщает Politeka.

На жарком кадре Анастасия примерила столь необычный образ специально для очередной рекламы белья, с чем успешно правилась. При этом она не стала укладывать длинные локоны в прическу и хвастаться макияжем, оставив акцент на одежде:

«Привет, ребята 💕 Журнал @ sixty6mag Ph @ ohrangutang», - отметила коллег Анастасия

Фанаты тут же отреагировали:

«У нее такие большие и сладкие...», «Какое тело, продолжай, шалунья!!!», «😨😨oooooooohhhhhh😨😨», «Это слишком горячо, чтобы описать!», «Ух ты», «Какой это пляж ?!», «Странное тело», «Жарко. Люблю тебя», «Ваша самая горячая модель за всю историю», «Горячий видок🔥🙌🏼», «Ужасная задница, ты накачала ее слишком большой», «Эй, почему ты скрываешь это, тебе есть что показать, такую дыньку», «Сссшхххх так жарко».

Отметим, Анастасия любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна, остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов.

До этого девушка восхитила фигурой в смелой позе, показывая, как веселится у бассейна. Склонившись к самому бортику, девушка подчеркнула свои достоинства в бордовом купальнике и тут же привлекла винимание фанатов:

«😍 ты такая потрясающая девушка, сводишь с ума», «Воу, просто покоряет этими изгибами, очень горячо😂😂🔥», Нужно еще больше таких смелых поз и взглядов🔥🔥🔥🔥», «cosita más hermosa 😋️🙌🇪🇸», «Ты просто королева соблазна», «Люблю тебя, моя сладкая любовь! 😍❤️😍❤️», «Ах, нужно больше фото👏👏😍😍», «Ты ооочень горяча, и это не шутка❤️».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.