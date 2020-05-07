Известный украинский артист Константин Бочаров (MELOVIN), которого называют фаворитом Андрея Данилко, показал необычный домашний образ

На фото Константин снимал себя на телефон крупным планом, позируя без футболки. Можно увидеть огромное тату на груди у Бочарова, а также мокрые волосы средней длинны. Заметно, что у MELOVIN присутствует короткая бородка, которую он отрастил на карантине. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто просил фото из серии #stayathome ?

Опрос: не потому что хайпово, а потому что реально интересно!

Частный дом или квартира?

У меня есть и то и другое, но предпочту частный дом. Я бываю шумным", - подписал фото Константин.

Фанаты поставили более 25 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Инфаркт, девочки", "Бороду сбрей", "После карантина хочешь волосы обстричь или будешь черноволосой Рапунцель?", "и то и другое, под настроение", "Мокрые волосы, кайф", "Вот так сюрприз".

Отметим, что Андрей Данилко, сценическое имя Верка Сердючка, поддержал Константина Бочарова на отборе Евровидения 2018, что проходило в Лиссабоне.

Ранее мы сообщали, что Украинский певец MELOVIN порадовал поклонников новым снимком.

В посте MELOVIN рассказал о якобы своем месяце самоизоляции.

"7 км в день пешком, без мяса, молочного и мучного. Ем свежие овощи, фрукты и готовлю дома каждый день. Пью два литра чистой воды ежедневно", - написал любимчик Данилко.

Напомним, любимчик Андрея Данилко показал, как выглядел задолго до популярности

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