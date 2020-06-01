Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась идеальніми формами в бассейне

Анастасия любит яркий пляжный отдых, поэтому большинство ее фото в социальной сети Инстаграм сделаны именно там. Также девушка очень часто показывает, как веселится на модных тусочках и вечерних светских мероприятиях. При этом кадры, где Квитко показывает фигуру в модных купальниках у бассейна остаются по-прежнему самыми полулярными среди ее фанатов, сообщает Politeka.

В этот раз девушку восхитила фигурой в смелой позе, показывая, как веселится у бассейна. Склонившись к самому бортику, девушка подчеркнула свои достоинства в бордовом купальнике и тут же привлекла винимание фанатов:

«😍 ты такая потрясающая девушка, сводишь с ума», «Воу, просто покоряет этими изгибами, очень горячо😂😂🔥», Нужно еще больше таких смелых поз и взглядов🔥🔥🔥🔥», «cosita más hermosa 😋️🙌🇪🇸», «Ты просто королева соблазна», «Люблю тебя, моя сладкая любовь! 😍❤️😍❤️», «Ах, нужно больше фото👏👏😍😍», «Ты ооочень горяча, и это не шутка❤️».

Ранее девушка решила похвастаться внушительными достоинствами в необычном черном купальнике, совсем не скрывающем ее формы. Модель совсем не стесняется довольно необычной фигуры, поэтому всегда подчеркивает достоинства самыми разными ремнями, купальниками с открытым и глубоким декольте, а также смелыми образами.

Девушка, похоже, отлично проходит время на отдыхе, поэтому каждый день пополняет Инстаграм новыми кадрами, хвастается образами у бассейнов и на пляже. В этот раз в черном купальнике с невероятным декольте она соблазнила сеть благодаря удачно подобранному ракурсу.

Фанаты оказались просто в восторге:

«👏👏👏 Девушка мечта», «какая ты соблазнительная», «❤️❤Какая сладкая пышка️❤️», «Хорошие красивые пузыри», «Ты очень дерзкая малышка, ведь этот вид… 😘💖❤️😛😈», «Красивое тело 🔥🔥», «Ух ты! .. Ты просто потрясающе красивая женщина! ... я женился! ... Это больше, чем притяжение! .... 😍😍😍😍😍😍», «Ммммм .... соблазняет».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.