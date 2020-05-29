Украинцы часто жалуются, когда им в банке вместе с зарплатной картой навязывают еще и кредитную, а также на ряд дополнительных услуг, согласие на которые они не давали

Гражданам объяснили, кто прав, а кто нет, и что делать, в случае несправедливости, передает Politeka.net со ссылкой на сайт Нацбанка Украины.

Отмечается, что предлагать свои услуги, пусть даже настойчиво, - это не нарушение прав потребителей. Однако банкам не нужно выдавать желаемое за действительное.

"Если банк утверждает, что не может выдать зарплатную или пенсионную карту без кредитной - он вводит вас в заблуждение и навязывает услугу. Украинское законодательство запрещает такие действия", - говорится в сообщении НБУ.

Клиенты часто даже не понимают, что банк навязывает услуги. Поэтому и не защищают свои права.

В основном, украинцы жалуются на ситуации, когда банк выдает кредитную карточку вместе с зарплатной; навязывает обязательную страховку в определенной фирме, не учитывая пожелания клиента; самовольно подключает услугу с платным смс-информированием.

Что касается первой ситуации. К примеру, если клиент получил кредитную карточку вместе с зарплатной, и пользуется только второй. Но есть одно важное "но" - банк все равно может взимать плату за обслуживание первой карточки. То есть "минус" будет расти ежемесячно и не всегда банк предупреждает об этом клиента - долг появляется незаметно. Правда всплывет наружу, когда набежит внушительная сумма.

Для решения ситуации, отмечают в НБУ, сначала нужно написать жалобу на имя руководства банка. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ. Профильное подразделение - Управление защиты прав потребителей финансовых услуг - обрабатывает все жалобы. Если есть признаки нарушений, специалисты обращаются непосредственно в банк, чтобы исправить ситуацию.

Ранее мы сообщали, со счетов клиентов ПриватБанка стали исчезать средства. В частности, возмущенная украинка написала жалобу на сайте Минфина, что у нее есть кредитная карта с действующим льготным периодом, но ПриватБанк неожиданно списал тысячу гривен.

"По карте Универсальная от Приватбанка предоставляется льготный период, позволяющий до 55 дней пользоваться кредитом бесплатно.… Для этого необходимо погасить кредит до 25 числа месяца, следующим за тем, в котором вы воспользовались кредитными средствами. Льготный период был до 25 мая. Деньги были внесены 18 мая в большем размере. Из этой суммы исчезло 1000 грн. без указания, куда они пошли, просто сумма стала меньше на 1000 грн", - сообщила клиентка.

Напомним, украинцы смогут получить наличку на кассе в магазинах, главные условия

Также Politeka писала, что банкоматы в Украине исчезнут, эксперт раскрыл детали: "Нацбанк хочет..."