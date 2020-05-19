Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила съемки в дерзких ковбойских сапогах

Лекси Кай любит баловать фанатов кадрами, сделанными на природе, во время работы над рекламой спортивных костюмов и отдыха на пляже. При этом не забывает девушка хвастаться идеальным телом после тренировок в домашних образах. В этот раз она поделилась роликом, позируя в коротеньком черном платье, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз девушка в модных сапогах потрясла видом и засветила идеальное тело в довольно тесном платье черного цвета:

«Извини, я пропустила твой звонок, я танцевала под рингтон 🎶 @BangEnergy Bangster Berry 🎶», -написала Лекси.

Как и ожидалось, фанаты тут же принялись комментировать увиденное:

«Удивительный вкус 💯🔥🔥👍🏽», «Beauty💥🔥 люблю это! Я должен попробовать этот аромат 🤩», «😍 Я умираю от привлекательности! ❤️», «Очень красивая страстная ковбойша❣️ Lady❤️❤️❤️❤️❤️», «Te vez maravillosa 💞💞💞💞❤️», «Вау ... выглядит действительно великолепно», «💃😍😘 Ты выглядишь слишком красиво! @iamlexikai 💖💖💖», «Всегда так замечательно! 😍❤️❤️❤️».

За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.

Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.