Американская фитнес-модель Лекси Кай устроила съемки в дерзких ковбойских сапогах
Лекси Кай любит баловать фанатов кадрами, сделанными на природе, во время работы над рекламой спортивных костюмов и отдыха на пляже. При этом не забывает девушка хвастаться идеальным телом после тренировок в домашних образах. В этот раз она поделилась роликом, позируя в коротеньком черном платье, сообщает Politeka.net.
Так, в этот раз девушка в модных сапогах потрясла видом и засветила идеальное тело в довольно тесном платье черного цвета:
«Извини, я пропустила твой звонок, я танцевала под рингтон 🎶 @BangEnergy Bangster Berry 🎶», -написала Лекси.
Как и ожидалось, фанаты тут же принялись комментировать увиденное:
«Удивительный вкус 💯🔥🔥👍🏽», «Beauty💥🔥 люблю это! Я должен попробовать этот аромат 🤩», «😍 Я умираю от привлекательности! ❤️», «Очень красивая страстная ковбойша❣️ Lady❤️❤️❤️❤️❤️», «Te vez maravillosa 💞💞💞💞❤️», «Вау ... выглядит действительно великолепно», «💃😍😘 Ты выглядишь слишком красиво! @iamlexikai 💖💖💖», «Всегда так замечательно! 😍❤️❤️❤️».
За эффектными снимками Лекси Кай в Инстаграме уже наблюдают более 730 тысяч человек. Отметим, молодая знаменитость снимается для модных журналов и является востребованной моделью, хотя ранее Лекси прошла довольно тяжелый путь от официантки в баре до одной из самых жарких моделей на Инстаграм-просторе.
Немного детское личико знаменитости помогло ей стать еще популярнее, фанаты массово отмечают, что девушка выглядит "как куколка". Стоит также отметить, что фитнес-модель славится жаркой фигурой - пышные бёдра, наличие 4 размера груди, подкаченные формы. Все эти достоинства помогли знаменитости стать еще популярнее.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.