Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, удивила новым купальником со смелыми вырезами на груди

Девушка прославилась благодаря рекламе нижнего белья, показывая идеальные фотосъемки на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз молодая знаменитость удивила фото с новом образе, сообщает Politeka.

Так, девушка предстала перед фанатами в крошечном купальнике со стильными кольцами на груди, которые едва ли удерживают топ Анастасии. При этом принт на одежде Квитко весьма экстравагантный - из ярких оттенков, смешанных друг с другом. Девушка выглядит особенно ярко на фоне солнечного пляжа, а ее глаза скрывают солнцезащитные очки.

При этом светлые волосы Анастасия оставила распущенными, в последнее время модель предпочитает естественные образы с акцентом на ее фигуру. Поклонники отметили, что напряжение у этого купальника "на пределе", намекая на то, какие большие формы у девушки.

До этого девушка сверкнула видом в кружевной одежде - халатике и лосинах, которые соблазнительно приспустила, чтобы показать черное белье. А вот лифчик девушки едва ли смог прикрыть пышные формы звезды, которые буквально вывалились из-под него, но Анастасия даже не подумала это скрыть.

Знаменитость позировала дома, делая селфи перед зеркалом. Обычно провокационные снимки девушка предпочитает демонстрировать из готовых фотосессий и обработанные профессионалами. Однако, иногда Квитко сама делится, как сейчас, домашними кадрами. Фанаты тут же поблагодарили девушку "за шикарный вид".

Отметим, молодая модель прославилась благодаря пикантной рекламе нижнего белья и купальников, которые часто демонстрирует на страница в соцсети. При этом девушка любит также подчеркивать формы коротенькими платьями и шортами. Этот раз не стал исключением.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.