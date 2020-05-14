В Украине планируют провести реформу системы оплаты труда государственных служащих - размер премий станет меньше

Министр Кабинета министров Олег Немчинов раскрыл детали Концепции реформирования системы оплаты у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

По информации Немчинова, оклад будет составлять 70-80% заработной платы, а вариативная часть, то есть премии, – 20-30%, не более.

Чиновник отметил, что планируется установление должностных окладов на основе их ценности. Это якобы должно избавить от необходимости дополнительного разделения государственных органов на разные уровни. Новая система оплаты труда предусматривает создание каталога типовых должностей и внедрение системы грейдов.

По словам Немчинова, система оплаты труда должна стать прозрачной и предсказуемой как для общества, так и самих работников.

На вопрос, как при большом окладе и маленькой премии не потерять мотивацию госслужащих, Немчинов завил, что если правильно доработать оценку их деятельности, то мотивация не пострадает.

Отметим, согласно данным консенсус-прогноза «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии», подготовленного Минэкономики, среднемесячная зарплата в 2020 году составит от 10 686 до 12 300 грн, а в следующем году увеличится примерно на 1200 грн и составит 11 804 до 13 540 грн.

При этом, уровень безработицы в текущем году составит от 8,1 до 10,8%, а в 2021 году — от 8,0% до 12,4%.

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