Что нужно делать, чтобы получить финансовую помощь

Ежедневно поступает около тысячи новых заявлений

По состоянию на 12 мая, 6873 работодателей подали пакеты документов на получение их сотрудниками финансовой помощи по частичной безработице, говорится на сайте "Минфина" со ссылкой на Минэкономики.

Согласно данным, уже принято 1715 положительных решений. Это позволит выплатить помощь 25 777 работникам. 3339 пакетов документов находятся на рассмотрении.

Министр развития экономики Игорь Петрашко сообщил, что всего на программу по частичной безработице направлено 4,7 млрд грн.

«Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств», — заявил министр экономики.

Чтобы получить помощь по частичной безработице, работодателям следует обратиться в центр занятости по месту уплаты единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Отметим, по состоянию на начало мая количество зарегистрированных безработных в стране на 48% больше в сравнении с прошлогодним показателем.

Ранее мы сообщали, украинцам пообещали повышение зарплаты на 50% с 1 июля. Речь о работниках медицинской сферы. По информации главы Минздрава Максима Степанова, министерство сделало предварительные расчеты — для увеличения выплат дополнительно необходимо около 11 млрд грн.

«Сейчас мы рассчитаем уже более тщательно и будем подавать соответствующее предложение по внесению изменений в государственный бюджет для того, чтобы мы смогли поднять зарплату до 50% нашим медработникам с 1 июля», - заявил Степанов.

По поводу обещанных утроенных зарплат, которые медики так и не увидели, в Офисе президента прокомментировали, что надбавки не могли начислить из-за того, что возникла юридическая коллизия.