В Государственном центре занятости Украины отчитались о размерах финансирования пособий по безработице за время карантина

По данным и.о. директора Государственного центра занятости Юлии Жовтяк, с начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн. (примерно на 40% больше, чем в прошлом году), передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Жовтяк подчеркнула, что с начала изоляции Госслужба зарегистрировала166 тыс новых безработных. Кроме того, она отметила, что уже поступило 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

"На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую ​​помощь почти 2,5 тыс человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы", - добавила Жовтяк.

Чиновница напомнила, что программа действует в период карантина и в течение 30 дней после его окончания. Размер выплат устанавливается за каждый час сокращения рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки / оклада, но он не может превышать размера минимальной заработной платы (4723 грн.).

Ранее мы сообщали, из-за проблем с госбюджетом, возникших на фоне карантина, к концу года могут появиться долги по пенсиям и зарплатам сотрудникам бюджетной сферы.

В частности, нехватку средств уже ощутили на себе медики, которые не получили обещанные зарплаты, увеличенные в три раза. Кроме того, индексация пенсий также прошла с опозданием на несколько месяцев.

Согласно данным "инфляционного отчета" НБУ за апрель, карантин отрицательно повлиял на экономику - из-за практически полной заморозки деятельности наиболее изменились показатели транспортной сферы, индустрии туризма и развлечений, индивидуальных услуг. В Верховной Раде прокомментировали катастрофическую ситуацию, но не обнадежили. Так, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что все соцвыплаты предоставляются «в пределах возможностей». И тут же добавил, что "мы не можем напечатать деньги и дать льготы всем". Стоит отметить, что с начала года госбюджет недополучил 41 млрд грн, а это 11,9% от планового показателя.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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