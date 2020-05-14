Правила ПДД изменили в Украине, Рада приняла решение: «разрешили ездить по…»

В Украине изменились Правила дорожного движения для автомобилей такси.

Решение о внесении изменений в ПДД приняли на заседании правительства 13 мая.

Теперь таксисты смогут ездить по полосе общественного транспорта и осуществлять посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств.

Отмечается, что водители такси смогут двигаться по выделенной полосе, где установлены знаки 5.8 или 5.11. Это – полоса для общественного транспорта, поэтому остановка или стоянка обычных машин на ней запрещена. Однако, новые правила позволят таксистам подбирать на ней пассажиров или высаживать их.

Доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс

Новые цифры официального курса валют на четверг, 14 мая, представил Национальный банк Украины.

Согласно опубликованным данным, гривна укрепится на 10,5 копеек по отношению к доллару и на 5,5 копеек по отношению к евро. Официальные курсы иностранных валют составят:

– 100 долларов США – 2668,97 гривен (-0,1050 грн)

– 100 евро – 2902,91 гривен (-0,0552 грн).

На межбанковском валютном рынке курс американской валюты упал на 4 копейки и теперь составляет 26,72 грн/долл, в покупке он также опустился на 4 копейки – до 26,69 грн/долл. Падение ожидало и курс евро. В продаже валюта подешевела на 8 копеек – до 29,02 гривен за евро.

Украинским школьникам готовят важные изменения в учебе: «Уроки будут начинаться в…»

Власти готовят множество правил и ограничений для работы учебных заведений.

Несмотря на то, что дети смогут вернуться в школу не ранее 1 сентября, они будут соблюдать ряд ограничений.

«Уроки в начальной школе, например, будут начинаться в 08:00, в средней – в 08:45, а в старшей – в 09:15», - объясняют в Киевской городской администрации.

Кроме этого, для учителей и детей хотят организовать отдельные входы, а в столовой установить режим работы. Отмечается, что родителей будут обязывать мерить детям температуру перед тем, как вести в школу. Также температурный скрининг будут проводить и в учебных заведениях.

Напомним, что ждет украинские школы после карантина, Ляшко сделал заявление: "Откроются только те, что...".

Как сообщала Рoliteka, у Зеленского раскрыли грандиозный план по онлайн-урокам, что будет с обычной школой: "С первого по 11-й класс".

Также Рoliteka писала, что Томенко разоблачил Кличко с циничным пиаром на карантине: "Лучше бы костюмы купил!".