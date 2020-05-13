После карантина школы будут вынуждены работать по-новому, а ученики смогут учиться по новому графику
Власти готовят множество правил и ограничений для работы учебных заведений. Несмотря на то, что дети смогут вернуться в школу не ранее 1 сентября, они будут соблюдать ряд ограничений.
Как рассказала глава Департамента образования и науки Киевской городской администрации Елена Фиданян «Апострофу», после окончания карантина учеба в школах начнется не сразу. В департаменте считают, что возвращать детей за парты в этом учебном году уже нет смысла, поэтому учебные заведения вернутся к работе не ранее 1 сентября.
Но даже при таких условиях, их работа будет сильно скорректирована – будут приняты дополнительные меры безопасности. В планах развести детей на разное время, чтобы избежать скопления людей.
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«Уроки в начальной школе, например, будут начинаться в 08:00, в средней – в 08:45, а в старшей – в 09:15», - объясняют в департаменте.
Кроме этого, для учителей и детей хотят организовать отдельные входы, а в столовой установить режим работы. Отмечается, что родителей будут обязывать мерить детям температуру перед тем, как вести в школу. Также температурный скрининг будут проводить и в учебных заведениях.
В департаменте заявили, что все массовые мероприятия будут ограничены. Все будет устроено таким образом, чтобы избежать скопления учеников. Также есть предложение ограничить количество учеников в классах до 30 человек. Правда, пока неизвестно, как эту норму будут выполнять переполненные классы.
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