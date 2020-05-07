Супермоделі 1990-х люблять труснути стариною і взяти участь у спокусливій зйомці. Але ще більше вони люблять згадувати молодість і публікувати архівні фото, де вони справжні красуні

Politeka.net згадала найяскравіших моделей минулого століття, які і сьогодні підкорюють серця мільйонів, зібравши добірку з їхніх фотографій в купальниках і не тільки.

Одна з найбільш високооплачуваних моделей 90-х, без сумнівів, Сінді Кроуфорд. Її кар'єрі не завадило навіть народження двох дітей. До речі, її донька, Кайя Гербер вирішила піти по стопах матері і вже у 18 років представляє найвідоміші бренди світу.

Красуня Хайді Клум в свої 46 років виглядає приголомшливо. У минулому році вона вийшла заміж за музиканта Тома Кауліца, якому всього 30 років. Незважаючи на це, парочка виглядає разом просто чудово.

Ще одна німецька модель Клаудія Шиффер раніше була найбільш затребуваною моделлю-блондинкою. Журнали з нею на обкладинці розліталися мільйонними тиражами, а чоловіки по всьому світу сходили з розуму від її краси.

Бунтарка Кейт Мосс ніколи не соромилася зніматися оголеною. Одного разу, під час стосунків з Джонні Деппом вона влаштувала дуже зухвалу зйомку разом з ним.

«Чорній пантері» Наомі Кемпбелл 49 років, але вона і сьогодні радує фанатів відвертими зйомками.

Нагадаємо, що легендарна Сінді Кроуфорд розсталася з одягом і показала, за що її люблять мільйони: «Муза».

Як повідомляла Politeka, Сінді Кроуфорд, Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл перестали старіти: фото вічно юних зірок.

Також Politeka писала, що Сінді Кроуфорд в шлюбі з Річардом Гіром вразила інтимними фото з новим коханим: "Наше перше...".