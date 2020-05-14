Настя Каменских, Леся Никитюк, Джамала и другие звезды показали свои весенние наряды

На первом фото Настя, которая была в легком светлом платье, улыбаясь на камеру. У Каменских в этот день был день рождения и как видно, красавица совсем не переживала за свои года. Образ певица дополнила небольшим каблуком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На фтором фото позирует Никитюк в синей блузке и джинсах. Леся сидела на улице за столиком и пила что-то из чашки. Образ красавица дополнила собранными волосами в хвост. Фотография получилась весенней и солнечной.

На третьем кадре показала себя Джамала. Она сейчас находится в интересном положении и позировала в белой блузке на фоне комнатных растений. Волосы были собраны назад, а кадр получился очень светлый.

На следующем фото позировала Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita. Она залезла ана трактор в деревне и показала себя в черном платье. Девушка улыбалась и получала удовольствие от фотосессии. Кадр получился действительно весенним и сельским.

Наа последнем фото Гайтана. Экзотическая красотка показала себя в легком зеленом платье, настолько легком, что можно увидеть пикантную часть, если приблизить фото. Красавица дополнила образ удобными босоножками и снималась на улице.

Сообщалось, что украинскую телеведущую Лесю Никитюк застукали за странным занятием прямо во время съемок шоу.

Так, Никитюк позирует в окружении полуголых мужчин, которые окружили звезду и танцуют.

«Что же сегодня будет…Как же хочется побыть на месте Леси Никитюк», - говорится в сообщении одной из участниц проекта.

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