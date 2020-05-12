Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала неожиданный домашний образ

В этот раз звезда решила похвастаться милым домашним образом в постели вместе со своей домашней любимицей - собачкой Мими. Девушка с радостью позировала с питомцем перед объективом, нежась в постели и рассказывая о насыщенных планах на будущую неделю, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз Каменских предстала в домашнем виде перед поклонниками, опубликовав на своей странице в социальной сети Инстаграм новый кадр. Девушка позировала в розовой толстовке и с маской на лице.

«Наше утро началось с приятных девчачьих делишек 🌸 Для меня - с уходовой маски, а для Мими - с бантика на волосы 🎀

Наводить красоту для меня - это отличный способ наполнения энергией! А это особенно важно, если на всю неделю запланировано много активностей! Съёмки, интервью, работа над новым испаноязычным альбомом и долгожданный релиз новой песни «Воспоминания»! Уже не терпится презентовать ее вам! ♥️ Желаю всем продуктивного вторника и приятной, активной недели! ☺️», - написала Настя под новым кадром. Фанаты тут же отреагировали, написав массу комплиментов.

Не помешала изоляция отпраздновать звезде и свой праздник - артистка отмечала недавно 33-летие. Счастливая Каменских похвасталась модным образом.

Так, для празднования довольная звезда предпочла не укладывать волосы и показала кудрявые локоны без заколок и других украшений. На фото артистка запечатлена в шелковом платье-комбинации цвета слоновой кости и кружевной накидкой в тон.

Платье довольно скромной длинны певица дополнила подвеской и бежево-белыми босоножками на высоком каблуке.

При этом позировала Каменских на летней площадке на фоне надписи "Happy birthday". Поклонники отметили, что певица выглядит нежно и женственно.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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