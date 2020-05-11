Поклонники украинской исполнительницы Тины Кароль сравнили кумира с ее коллегой по цеху Настей Каменских

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт певицы в Instagram.

«Тина Кароль против Насти Каменских. Кому больше подходит?», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кароль и Каменских позируют на камеру в одинаковом платье разного цвета. Это стало причиной бурных комментариев со стороны поклонников звезд.

«Тина лучшая», «бомба», «Пфффф😂😂😂Этой стерве вообще ничего не подходит. Тина конечно как всегда шикарна😍», «ответ очевиден», «и Тине идет, и Насте», «Честно скажу мне не нравятся оба образа! У Тины какой-то деревенский , а у Насти какие-то лохмотья !😂», - пишут они.

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В этот раз артистка сверкнула стильным нарядом, удачно подчеркнувшем ее фигуру и достоинства. Как известно, в фиолетовом платье из пайеток впервые Тина появилась во время съемок проекта "Танці з зірками" в котором принимала участие в роли ведущей.

На фан-аккаунте знаменитости появился кадр, на котором певица появилась в знаменитом стильном наряде без бретелей, но с черными вставками ткани на груди. Идеальный образ - платье в пол и подобранные украшения с камнями - удачно сочетались вместе с макияжем звезды.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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