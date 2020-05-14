Известная британская модель Деми Роуз, которая прославилась своими красивыми формами, опубликовала новые горячие снимки

Красотка активно ведет свой Инстаграм, даже несмотря на режим самоизоляции, сообщает Politeka.net. Звезда не только радует новыми снимками, но и - архивными.

Так, недавно звезда опубликовала новые сториз, представ в крохотном и ярком купальнике.

Красотка позировала в маленьких трусиках и облегающем топе. На одном фото Деми легла на гамак, согнув стройную ножку в колене.

Роуз закрыла глаза, сверкнув черными пышными ресницами. На пухлых губах можно заметить сочный блеск.

На другом снимке модель поднялась, выставив пятую точку - свою главную гордость.

Красотка повернулась через плечо и посмотрела в камеру своим притягательным взглядом: "Настоящий кайф".

Фото было сделано на природе, посреди пальм, отчего оно получилось очень сочным и ярким.

Поскольку снимки были обнародованы в разделе сториз, никто не смог их открыто прокомментировать. Однако, стоит отметить, что под другими постами знаменитости набираются много лайков и комментариев, где люди пишут о превосходной внешности звезды.

Напомним, недавно Деми Роуз показала себя без белья в джинсовой куртке светлого оттенка, которая едва ли прикрыла ее довольно пышные формы:

«14 Миллионов !!! Большое спасибо за всю вашу любовь и поддержку на протяжении многих лет. Я люблю вас, ребята. 😃💕», - поделилась своими эмоциями под новым постом Деми.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз надела крохотный верх купальника, который еле прикрывал пышные формы. Тонкие бретельки едва не соскальзывали с плеч.

Малюсенький низ бикини также был на тоненьких бретельках, которые звезда натянула выше бедер.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.