Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала великолепную фигуру в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Всегда рад вернуться домой к своему любимому когда-то и любимому напитку…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Квитко в миниатюрном платье крутится на камеру, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, уже вываливаются», «бесподобная», «очень красивая кошечка и ее наряд», «какое платье – сейчас треснет», «моя королева», - пишут они.

Как сообщалось ранее, иодель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала роскошные формы в топе.

На опубликованном снимке Квитко позирует в спортивном наряде во время прогулки с собакой. Крохотный топ едва сдерживает ее пышные формы, что стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это шары!», «от стыда даже глаза отвела. Такие формы, ты что», «ты божественна, Квитко», «огонь», «красоточка», - пишут они.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.