Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала роскошные формы в топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее страницу в Instagram.

На опубликованном снимке Квитко позирует в спортивном наряде во время прогулки с собакой. Крохотный топ едва сдерживает ее пышные формы, что стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это шары!», «от стыда даже глаза отвела. Такие формы, ты что», «ты божественна, Квитко», «огонь», «красоточка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила лишним в порванном купальнике.

Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, однако это лишь позволило девушке уделять больше времени на ведение профиля в социальной сети Инстаграм. В этот раз на фан-аккаунте звезды поклонники представили кадры звезды, сделанные в неожиданном виде.

Молодая звезда решила подогреть интерес к собственной персоне неожиданный образом - примерив едва ли не треснувший на ее груди купальник темно-бордового цвета. Девушка сверкнула пышные формы в разных ракурсах. На первом фото звезда с распущенными волосами и легким макияжем на лице позировала, выставив грудь напоказ в купальнике, который не выдержал напряжения и едва ли не порвался.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.