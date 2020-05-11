Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала лишнее в полупрозрачном платье

Девушка решила сверкнуть в модном мини-платье с пикантными прозрачными вставками дпо грудью. Наряд едва ли смог скрыть довольно пышные формы Анастасии. В последнее время впечатляющие фото все чаще мелькают в профиле знаменитости, привлекая внимание к себе. Похоже, Квитко решила воспользоваться карантином, чтобы поднять популярность профиля, завалив тот новыми фотографиями, сообщает Politeka.

На новом снимке Квитко в коротеньком мини-платье позирует с легкой улыбкой на лице и ярким макияжем с акцентом на глаза. Молодая блондинка держит в руках модную сумочку голубого цвета, а на ее руках красуются аккуратные украшения. Фанаты сразу же отметили, что новый кадр звезды "слишком сладкий", намекая на милый вид знаменитости.

Отметим, молодая модель прославилась благодаря пикантной рекламе нижнего белья и купальников, которые часто демонстрирует на страница в соцсети. При этом девушка любит также подчеркивать формы коротенькими платьями и шортами. Этот раз не стал исключением.

Открытый наряд с глубоким декольте и смелым вырезом на спине выгодно подчеркнул достоинства звезды. Похоже, девушка решила основательно обновить ленту в социальной сети Инстаграм, чтобы привлечь больше внимания к собственной персоне

Так, Квитко появилась в коротком белом платье с глубоким декольте и смелым вырезом на спине, подчеркнутым тоненькими заявязками. На лице модели легкий макияж, а волнистые волосы уложены в высокий хвост.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.