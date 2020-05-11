Модель Деми Роуз предстала перед поклонниками почти голой
Звезда любит демонстрировать свое тело, благодаря которому прославилась на весь мир, сообщает Politeka.net.
На снимке, обнародованном в сториз Инстаграм, красотка предстала в тигровом купальнике. Вид Роуз притягивает, ведь фигура у нее просто невероятная.
Крохотный верх купальника едва прикрывал пышные формы. Тонкие бретельки едва не соскальзывали с плеч.
Малюсенький низ бикини также был на тоненьких бретельках, которые звезда натянула выше бедер.
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Пышные прелести, тонкая талия и накаченные ножки - модель заставит только позавидовать своим красотам.
Роуз распустила длинные волосы, которые ветер убрал с грудей. На лице выделялись не только красивые пухлые губы, но и почти черные глаза: "Божественная".
Поскольку снимок был обнародован в сториз, люди не смогли его открыто прокомментировать, но сейчас на модель подписано 14 миллионов пользователей, которые регулярно осыпают кумира приятными словами и лайками.
Напомним, Деми Роуз предстала в откровенном наряде, который подчеркнул ее невероятные формы.
Платье с мехом не только обтянуло грудь звезды, но и удерживало их от того, чтобы не выпасть. На видео Деми предстала в наряде с откровенным вырезом, из которого показалась часть груди и тонкая талия.
Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в крохотном купальнике, подчеркивая руками свои пышные формы.
Модель закрыла глаза, будто наслаждаясь солнечными лучами.
Комментаторы завалили красотку комплиментами.
«Божественный вид», «сразу видно – девочка работает над собой», «вот так выглядит божество», - написали люди.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.