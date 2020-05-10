Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, сверкнула пышными формами в микроскопическом купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звзеды в Instagram.

«Красотка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в микроскопическом купальнике, который максимально оголяет ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Популярные статьи сейчас

Ивлеева из «Орла и решки» ошарашила дерзкой сменой имиджа: «Ей светит репутация Тодоренко»

Валюха из "Сватов" поразила красотой рядом с эффектным мужчиной: "Как молоды мы были"

Массовая блокировка счетов, ПриватБанк добрался до зарплатных карт: "Арест снимут, если..."

Красотка из "Квартал 95" без стыда показала топ горячих образов: в одном белье, в ванной и не только
Показать еще

«Вау, шалунья», «Сейчас же вывалятся», «это просто космос», «невероятное тело», боже, вот это внеземная красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, умеет выбирать наряды, чтобы подчеркнуть свои прелести .

Красотка опубликовала пост в Инстаграм, на фото которого предстала в ярком платье.

Звезда позировала, сидя на кресле в помещении, похожем на холл. 

Анастасия распустила длинные светлые волосы и смотрела в камеру. 

Модель выбрала красное платье с бежевым принтом и глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышную грудь. А вырез на юбке оголил ножку звезды. 

Завершили образ красотки различные украшения, в том числе сумочка, стоящая позади. 

В посте красотка попросила выбрать лучшее фото из двух представленных. 

Remote file

Напомним, русская Кардашьян еле втиснула упругие формы в мини-платье

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян втиснула упругие дыньки в тесный костюм, покоряя видом

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян похвасталась подругой, от бюста которой бросает в жар