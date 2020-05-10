Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, сверкнула пышными формами в микроскопическом купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звзеды в Instagram.
«Красотка», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в микроскопическом купальнике, который максимально оголяет ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Вау, шалунья», «Сейчас же вывалятся», «это просто космос», «невероятное тело», боже, вот это внеземная красота», - пишут они.
Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, умеет выбирать наряды, чтобы подчеркнуть свои прелести .
Красотка опубликовала пост в Инстаграм, на фото которого предстала в ярком платье.
Звезда позировала, сидя на кресле в помещении, похожем на холл.
Анастасия распустила длинные светлые волосы и смотрела в камеру.
Модель выбрала красное платье с бежевым принтом и глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышную грудь. А вырез на юбке оголил ножку звезды.
Завершили образ красотки различные украшения, в том числе сумочка, стоящая позади.
В посте красотка попросила выбрать лучшее фото из двух представленных.
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