Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, сверкнула пышными формами в микроскопическом купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звзеды в Instagram.

«Красотка», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Квитко позирует в микроскопическом купальнике, который максимально оголяет ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, шалунья», «Сейчас же вывалятся», «это просто космос», «невероятное тело», боже, вот это внеземная красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, умеет выбирать наряды, чтобы подчеркнуть свои прелести .

Красотка опубликовала пост в Инстаграм, на фото которого предстала в ярком платье.

Звезда позировала, сидя на кресле в помещении, похожем на холл.

Анастасия распустила длинные светлые волосы и смотрела в камеру.

Модель выбрала красное платье с бежевым принтом и глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышную грудь. А вырез на юбке оголил ножку звезды.

Завершили образ красотки различные украшения, в том числе сумочка, стоящая позади.

В посте красотка попросила выбрать лучшее фото из двух представленных.

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