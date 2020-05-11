Модель Деми Роуз покорила образом в наряде с глубоким декольте

Красотка не устает демонстрировать формы в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Так, на одном из последних стори модель предстала в откровенном наряде, которое подчеркнуло ее невероятные формы.

Платье с мехом не только обтянуло грудь звезды, но и удерживало их от того, чтобы не выпасть.

На видео Деми предстала в наряде с откровенным вырезом, из которого показалась часть груди и тонкая талия: "Ого, вот это шик".

Звезда держала руки с камерой перед собой и смотрела прямо. Красотка наклонила голову и моргала.

Стоит отметить, что красота глаз звезды подчеркнута черной подводкой, а пухлые губы - нюдовой помадой.

Волосы модели выпрямлены и легли на плечи. Звезда призналась, что скучает по своему стилисту.

Поскольку кадры были опубликованы в сториз никто не смог открыто их прокомментировать. Однако, можно с уверенностью сказать, что красотка получила массу приятных сообщений.

Напомним, Деми Роуз предстала на кадре почти без одежды, облачившись лишь в легкий халатик.

Бюстгальтер, в паре с миниатюрными трусиками, казался лишним.

Модель стала настоящим украшением гор, на фоне которых позировала.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз предстала в черной сеточке. Красотка похвасталась достоинствами на фоне бассейна у дома.

На лице модели можно заметить яркий макияж с акцентом на карие глаза, а волосы, как и всегда, распущены. Девушка оставила из белья лишь черные бикини, которые также едва ли прикрыли ее формы.

Фото просто привлекает своей чарующей красотой и некой откровенностью.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.