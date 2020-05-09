Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи всегда была мечтой для многих мужчин

Ее любили, ею восхищались, о ней грезили, на нее не могли насмотреться.

На фотографии несравненной Моники можно смотреть бесконечно. Ее карьера началась очень рано, ведь ей не было даже 18 лет

29 лет назад Моника Беллуччи появилась в фотосессии для журнала GQ. Ее идеальная фигура просто сводит с ума мужчин не только того времени, но и сейчас.

Она необычайно восхитительна в своей молодости, а сейчас стала еще красивее.

Несмотря на свои 56 лет она выглядит максимум на 30 и до сих пор пребывает в прекрасной фигуре, продолжая влюблять в себя миллионы мужчин по всему миру.

Не так давно, актриса побаловала своих поклонников новой соблазнительной фотосессией.

На снимках 55-летняя Беллучи эффектно лежит на диване в черной кофточке с ремешком и коричневом пальто. Но актриса не надела ни штаны, ни юбку — только тонкие колготки, которые удачно подчеркнули ее роскошные формы.

Напомним, постаревшая Моника Беллуччи показала настоящее лицо без фотошопа: «возраст уже не скрыть».

Как сообщала Politeka, роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье: «Сногсшибательная».

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".