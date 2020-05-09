Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи всегда была мечтой для многих мужчин
29 лет назад Моника Беллуччи появилась в фотосессии для журнала GQ. Ее идеальная фигура просто сводит с ума мужчин не только того времени, но и сейчас.
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Она необычайно восхитительна в своей молодости, а сейчас стала еще красивее.
Несмотря на свои 56 лет она выглядит максимум на 30 и до сих пор пребывает в прекрасной фигуре, продолжая влюблять в себя миллионы мужчин по всему миру.
Не так давно, актриса побаловала своих поклонников новой соблазнительной фотосессией.
На снимках 55-летняя Беллучи эффектно лежит на диване в черной кофточке с ремешком и коричневом пальто. Но актриса не надела ни штаны, ни юбку — только тонкие колготки, которые удачно подчеркнули ее роскошные формы.
Напомним, постаревшая Моника Беллуччи показала настоящее лицо без фотошопа: «возраст уже не скрыть».
Как сообщала Politeka, роскошная Моника Беллуччи взбудоражила видом в тесном платье: «Сногсшибательная».
Также Politeka писала, что Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".