Как теперь будут работать банки

Украинские банки анонсировали запуск работы закрытых на карантин отделений

Об этом сообщается в заявлениях пресс-служб банков.

Так, ПУМБ с 4 мая возобновил работу 13 отделений в Киеве, Одессе, Львове, Сумах и Николаеве.

С 12 мая откроются еще 20 отделений (кроме уже упомянутых городов, также в Харькове, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кременчуке и Самбире). Таким образом, полностью восстановится работа всех отделений и точек экспресс-кредитования ПУМБ.

Отмечается, что пока сохранится санитарный контроль, в частности дезинсекция и проветривание помещений, а также разрешение на вход только в масках и респираторах.

Также с 12 мая восстанавливает работу закрытых с начала карантина отделений Укрэксимбанк. В то же время в пресс-службе учреждения обращают внимание, что во всех отделениях неуклонно сохраняется санитарно-гигиенический контроль с перерывами для проведения проветривания и дезинфекции помещений. Обслуживание осуществляется с обязательным использованием всех средств индивидуальной защиты работниками и клиентами.

О старте работы также заявили такие банки:

Кредит Агриколь банк (с 12 мая откроются 14 отделений, время работы с 9 до 17 часов и час санитарного перерыва);

Правэкс банк с 12 мая перейдет на пятидневный режим работы по графику с 10 до 17 часов с перерывом на санчас;

Райффайзен Банк Аваль также вернет с 12 мая пятидневку с сокращенным графиком (с 9 до 15 часов) и санитарным часом, а также обязательной предварительной записью;

Кредобанк уже восстановил работу двух отделений во Львове с работой по сокращенному графику (с 10 до 16.30 часов);

у банка "Пивденный" заработали отделения в Харькове и Запорожье с графиком работы с 9.30 до 17 часов;

банк "Кредит Днепр" открыл четыре отделения из 21 закрытых и ввел в них общий график работы отделений (с 10 до 17 часов, кассы до 16 часов).

Напомним, до этого мы сообщали, как будут работать банки в связи с праздниками - с 9 по 11 мая. В эти дни банки будут работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине.

Предусматривается, что если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий день после нерабочего. Таким образом, в понедельник, 11 мая, банки в Украине не будут работать.

Напомним, отделения ПриватБанка закроют по всей Украине: важное предупреждение для клиентов.

Как сообщала Politeka, денег не хватает, в Госказначействе раскрыли огромные проблемы: что будет с пенсиями украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк".