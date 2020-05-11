Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, всегда очень горячо выглядит

Недавно совершенная красотка опубликовала стори, в котором предстала в экстремальном мини, пишет Рoliteka.net. Кадр был сделан несколько лет назад, но до сих пор будоражит сознание поклонников.

На фото модель позирует в коротком топе и дерзком мини. Верх одежды обтянул прелести Алессандры, и благодаря его дерзкой длине можно заметить тонкую талию.

Маленькая юбочка была настолько коротко, что во время сидения немного задралась и стала видна часть обнаженных бедер. Длинные стройные ножки, которые помогли Амбросио стать одной из самых известных моделей, смотрелись на фото просто великолепно.

Однако стоит отметить, что также бывший ангел засветила кусочек трусиков, которые немного скрыл стебель красного цветка - розы.

Завершали образ леопардовые босоножки.

Поскольку пост был обнародован в разделе сториз его не смогли открыто прокомментировать, но точно можно сказать, что он понравился фанатам модели, ведь выглядит она просто сногсшибательно.

Напомним, Алессандра Амбросио надела черное бикини с украшением в районе груди, что придавало образу пикантности и завершенности.

Черные плавки замечательно сели на бедрах красотки.

Красивая фигура со стройными ножками - с этой моделью невозможно испортить ни одно фото.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио позировала в синем бикини, которое едва удерживало пышные формы. Верх чуть ли не соскальзывал с выпирающей груди, и даже поднялся и немного засветил лишнее.

Стройное тело, тонкая талия, упругий пресс, аппетитные ягодицы и длинные ножки - делают фото незабываемым.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

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