Модель Деми Роуз решила сняться у бассейна в одной сеточке и черном бикини

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, устроила яркую съемку, которая немало взбудоражила фанатов. Девушка не стала скрывать свою фигуру, а наоборот - выставила ее напоказ самым смелым образом, сообщает Politeka.net.

В этот раз Деми в черной сеточке похвасталась достоинствами а фоне бассейна у дома. На ее лице можно заметить яркий макияж с акцентом на карие глаза, а волосы, как и всегда, распущены. Девушка оставила из белья лишь черные бикини, которые также едва ли прикрыли ее формы.

Отметим, сама Деми сейчас находится на карантине, однако это не мешает знаменитости принимать участие в небольших съемках и удивлять фанатов новыми кадрами, многие отмечают, что девушка - мечта всех мужчин.

До этого девушка предстала на двух новых кадрах в новом виде - модный купальник на тонких, почти прозрачных лямках, выгодно подчеркнул ее внушительных размеров формы. Оба фото привлекают внимание к себе, благодаря тому, что Деми показала фигуру с разных ракурсов, решив подчеркнуть свои достоинства.

Звезда позировала с мокрыми волосами и без макияжа, дополнив свой минималистично-пляжный образ одними маленькими серьгами-бусинками белого цвета. При этом видно, что размер лифчика девушка явно выбрала намеренно крошечный - клочки ткани едва ли скрыли грудь Роуз. Фанаты отметили, что девушка выглядит, как "Русалочка".

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.