"Это ошибка": конфликт Украины с Грузией стремительно накаляется, Зеленский не сдержался

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился действиями Грузии из-за нового назначения Михеила Саакашвили

Он назвал происходящее ошибкой на пресс-конференции во время поездки в Луганскую область.

Вскоре после того, как Михеила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, грузинского посла в Украине Теймураза Шарашенидзе отозвали на родину для консультаций. Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию и заявил, что грузинские власти поступают неправильно.

"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на консультации отзывать нашего посла в Украину. Потому что отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны", - отметил глава Украины.

Владимир Зеленский предположил, что в итоге все станет на свои места, а Грузия не будет вмешиваться во внутреннюю политику Украины.

Доллар неожиданно ослаб, три выходных ударят по курсу валют: чего ждать в обменниках

Курс валют в Украине 9 мая удивит всех, пути доллара и евро разойдутся из-за стойкости гривны

Об этом говорится в свежем прогнозе от Национального банка.

Сто долларов сегодня будут стоить 26,8185 26,8196 гривен. А после выходных он вырастет до 26,8196 (+0,0011).

А вот курс евро покажет другую тенденцию: сегодня они будут торговаться по 28,9117 29,0966 гривен. А после выходных показатель вырастет до 29,0966 грн (+0,1849).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что курс доллара был в районе 26,814 гривен.

Саакашвили после угроз Грузии заговорил об исчезновении Украины: "Перестанет существовать"

Украинская экономика на сегодняшний день больше не может удерживать груз коррупционеров

Об этом в эфире политического ток-шоу заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили

"Есть люди, которые прямо не работают на Москву, но хотели бы, чтобы все оставалось как есть. Так вот, я им хочу сказать: это просто невозможно. Если это болото не осушить, если из коррупционного водоворота не вытащить Украину… Халява закончилась!", - уверенно заявил Михаил Саакашвили.

"Мы 30 лет думали так: "Мы и так продадим свое зерно, металл, руду, будем экспортировать рабочую силу и будем тырить. У нас всегда все будет хорошо". Украинская экономика не может дальше удерживать этот груз", - продолжил глава Исполнительного комитета реформ.

Как утверждает Саакашвили, с этим нужно бороться, иначе Украина, как страна, перестанет существовать.

Украинцам выплатят новую компенсацию, важное сообщение Фонда соцстраха: кто получит деньги

Фонд социального страхования Украины дополнил список причин временной нетрудоспособности

8 мая стало известно, что Фонд соцстраха включил в перечень причин временной нетрудоспособности изоляцию в связи с китайским вирусом.

Отмечается, что компенсацию в размере 50% утраченного заработка, начиная с шестого дня нетрудоспособности (независимо от продолжительности страхового стажа) оплатят тем, кто предоставит больничные листы.

Право на получение средств получат лишь те люди, которые застрахованы за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Выдача больничных листов является основанием для начисления указанных выплат и на сегодня нормирована.

Для получения помощи: на основании полученного больничного листка от работника, в котором указана причина нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11", работодатель оформляет заявление-расчет, указывая причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от вируса.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

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