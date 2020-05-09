Курс валют в Украине 9 мая удивит всех, пути доллара и евро разойдутся из-за стойкости гривны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данный Нацбанка.

Сто долларов сегодня будут стоить 26,8185 26,8196 гривен. А после выходных он вырастет до 26,8196 (+0,0011).

А вот курс евро покажет другую тенденцию: сегодня они будут торговаться по 28,9117 29,0966 гривен. А после выходных показатель вырастет до 29,0966 грн (+0,1849).

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что курс доллара был в районе 26,814 гривен.

Как сообщалось ранее, на межбанке ходят активные слухи о дальнейших распродажах валюты НАК «Нафтогазом» и часть клиентов будет выжидать «дна» по курсу.

На настроении рынка отразится и новость о том, что МВФ пока оставляет Украину без очередного транша. Наш бизнес всегда ищет негатив в подобных вещах, и к сожалению — редко ошибается. Поэтому многие решат подстраховаться и не играть в валютную рулетку, купив валюту сейчас по принципу -«мало ли что».

Пока участники рынка настроены на положительный курс доллара и укрепление гривны, чему будет способствовать деятельность продавцов-экспортеров.

Эксперты также прогнозируют, что коридор по доллару на межбанке будет находиться в пределах 26,70-27,00 гривен, а объемы операций составят до $160-200 млн при совершении до 510 сделок.

Напомним, курс валют готовит новый разворот, все изменится в один миг: "доллар неожиданно...".

Как сообщала Politeka, гривна рухнет: что будет с долларом после карантина и надо ли сейчас бежать в обменники.

Также Politeka писала, что доллар приблизился к психологической отметке, курс валют удивит.