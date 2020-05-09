Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
Так, модель позирует в латексном черном костюме, демонстрируя безупречную фигуру. При этом лицо звезды прикрывают очки, а на руках виднеются элегантные перчатки. Сам снимок был без подписи, хотя ее поклонники были в восторге от идеального тела кумира.
«Вау, Анастасия», «роскошное тело», «божественно», «воу, а как в нем купаться?», «это невероятно», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила сеть ярким кадром
Молодая девушка, прославившаяся благодаря пышным формам и любви к рекламе модного белья, сразила поклонников видом в супер-мини. Наряд девушки не оставил равнодушным ни одного фаната. Анастасия сверкнула достоинствами самым жарким образом.
Знаменитость появилась в тонком платье бежевого оттенка с невероятно глубоким декольте, которое совсем не скрыло огромные формы Квитко. Как и обычно, девушка не стала ярко краситься, а нанесла на загорелую кожу легкий макияж и отвернула голову в сторону от объектива.
При этом Анастасия также не стала укладывать волосы, предпочитая акцентировать внимание именно на бесстыдном декольте. Как и ожидалось, фанаты пришли в невероятный восторг, написаВ, что такие формы скрывать грех.
Отметим, молодая девушка уже долгое время находится на карантине, но это не мешает ей с удвоенной активностью вести свой профиль в социальной сети Инстаграм. Квитко каждый день старается публиковать смелые и довольно горячие кадры.
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