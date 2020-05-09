Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, умеет выбирать наряды, чтобы подчеркнуть свои прелести

Красотка опубликовала пост в Инстаграм, на фото которого предстала в ярком платье, сообщает Politeka.net.

Звезда позировала, сидя на кресле в помещении, похожем на холл.

Анастасия распустила длинные светлые волосы и смотрела в камеру.

Модель выбрала красное платье с бежевым принтом и глубоким декольте, подчеркнувшем ее пышную грудь. А вырез на юбке оголил ножку звезды.

Завершили образ красотки различные украшения, в том числе сумочка, стоящая позади.

В посте красотка попросила выбрать лучшее фото из двух представленных.

За 11 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети, в основном иностранцы, завалили звезду комплиментами.

"Такая красивая", "Прекрасная", "Это так горячо", "Сложно выбрать", "Я люблю тебя, Анастасия", "Элегантная красотка", "Очень-очень-очень стильно", "Обе фотографии хорошие", "Эффектно и каждый день красивее !!! ❤️❤️❤️", "Ай, какая заводная", - написали пользователи сети на английском и испанском языках.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в тонком платье бежевого оттенка с невероятно глубоким декольте, которое совсем не скрыло огромные формы.

Как и обычно, девушка не стала ярко краситься, а нанесла на загорелую кожу легкий макияж и отвернула голову в сторону от объектива.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко показала, как проводила время на яхте в купальнике, едва ли прикрывающем ее достоинства.

При этом не забыла Настя привычно выставить пятую точку напоказ, чтоб во всей красе доказать, за что ее и прозвали русской Кардашьян.

Напомним, русская Кардашьян еле втиснула упругие формы в мини-платье

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