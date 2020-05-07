Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила сеть ярким кадром
Молодая девушка, прославившаяся благодаря пышным формам и любви к рекламе модного белья, сразила поклонников видом в супер-мини. Наряд девушки не оставил равнодушным ни одного фаната. Анастасия сверкнула достоинствами самым жарким образом, сообщает Politeka.
Знаменитость появилась в тонком платье бежевого оттенка с невероятно глубоким декольте, которое совсем не скрыло огромные формы Квитко. Как и обычно, девушка не стала ярко краситься, а нанесла на загорелую кожу легкий макияж и отвернула голову в сторону от объектива.
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При этом Анастасия также не стала укладывать волосы, предпочитая акцентировать внимание именно на бесстыдном декольте. Как и ожидалось, фанаты пришли в невероятный восторг, написаВ, что такие формы скрывать грех.
Отметим, молодая девушка уже долгое время находится на карантине, но это не мешает ей с удвоенной активностью вести свой профиль в социальной сети Инстаграм. Квитко каждый день старается публиковать смелые и довольно горячие кадры.
Не стал исключения и фан-аккаунт звезды - фанаты представили фото, сделанное во время работы Квитко над новой фотосессией в провокационном виде. Анастасия позировала в одном лишь белом платье без белья, под которым отчетливо заметны ее формы.
Девушка не стала прикрывать лишнее, а наоборот, выставила все напоказ и бесстыдно посветила фигурой, подняв руки вверх и убрав светлые волосы подальше от лица.
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Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.
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