Известная певица Татьяна Котова, которая несколько лет пела в составе группы "ВИА Гра", взбудоражила сеть соблазнительным видео

Ролик красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Котова сняла рекламу для домашней одежды собственного бренда. Красотка надела зеленую шелковую рубашку, которая едва прикрывала ее округлые бедра. Певица позировала на камеру, задирая эту рубашку, оголяя самые вкусные места. В процессе съемки красотка засветила свою «пятую точку» и аппетитную грудь.

«Ловлю своё новое ощущение радости и счастья от бесконтрольного роста популярности моего бренда из эко-ткани. Мы почувствовали, насколько все соскучились по комфортной красивой домашней одежде в этот сложный период, когда все вынуждены оставаться дома», - отметила артистка.

За полчаса ее видео посмотрели почти 2 тысячи человек. В комментариях оставили множество комплиментов Татьяне и ее бренду.

«Какая вы нежная и красивая», «Выбражулька ты Котова Таня. Красивая», «Татьяна классно выглядишь», «Принцесса», «Бомбическая», «Охх голенькая. Конечно такую красоту хочется показать», «Цвет просто бомба!!! Красота», «Редко зелёные оттенки к лицу блондинкам... очень красивый цвет!! Подойдёт всем дамам», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Татьяна Котова эффектно подразнила экстремальным декольте: "Как тут устоять?".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова в крохотном белье изогнулась до неприличия: идеальный вид сзади.

Также Politeka писала, что Татьяна Котова сразила наповал домашним видом в атласной пижаме: "Ох, какие ножки".