Известная певица Татьяна Котова, которая несколько лет пела в составе группы "ВИА Гра", взбудоражила сеть соблазнительным видео

Ролик красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Котова сняла рекламу для домашней одежды собственного бренда. Красотка надела зеленую шелковую рубашку, которая едва прикрывала ее округлые бедра. Певица позировала на камеру, задирая эту рубашку, оголяя самые вкусные места. В процессе съемки красотка засветила свою «пятую точку» и аппетитную грудь.

«Ловлю своё новое ощущение радости и счастья от бесконтрольного роста популярности моего бренда из эко-ткани. Мы почувствовали, насколько все соскучились по комфортной красивой домашней одежде в этот сложный период, когда все вынуждены оставаться дома», - отметила артистка.

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За полчаса ее видео посмотрели почти 2 тысячи человек. В комментариях оставили множество комплиментов Татьяне и ее бренду.

«Какая вы нежная и красивая», «Выбражулька ты Котова Таня. Красивая», «Татьяна классно выглядишь», «Принцесса», «Бомбическая», «Охх голенькая. Конечно такую красоту хочется показать», «Цвет просто бомба!!! Красота», «Редко зелёные оттенки к лицу блондинкам... очень красивый цвет!! Подойдёт всем дамам», - пишут пользователи сети.

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Ловлю своё новое ощущение радости и счастья от бесконтрольного роста популярности моего бренда из эко-ткани😻 ⠀ Мне безусловно приятно всеобщее желание обладать нашей домашней одеждой @comfy___home.Мы почувствовали,насколько все соскучились по комфортной красивой домашней одежде в этот сложный период,когда все вынуждены оставаться дома. ⠀ И насколько спрос опережает возможности.Я почти не рассказываю про свой бренд на личной странице и не закупаю агрессивную рекламу у блогеров.Т.к.после каждого упоминания все пишут в @comfy___home,и у нас всегда солд аут по цветам😱Пижамы ходовых размеров распродаются в первые дни после того,как отшивается новая партия, списки ожидания порой собираются на недели, а из-за сложившейся ситуации с поставками-на месяц вперёд.Это без прикрас, ведь многие расстраиваются, что вынуждены ждать. Я сама не люблю ждать, но готова, когда вещь стоящая.В нашем качестве можно не сомневаться. ⠀ И мы стараемся каждый день становиться лучше!Увеличиваем производственные мощности,ищем новые возможности поставки тканей и фурнитуры,расширяем модельный и размерный ряды.Ежедневно работаем над этим.При том,что я никогда не пойду на компромисс с совестью и пижамы моего бренда,всегда будут отличаться качеством и доступностью.Именно поэтому созданный мною бренд ассоциируется с осознанным потреблением и экологичностью,пижамы сшиты из натуральной ткани-тенселя. ⠀ Его производство носит цикличный характер, что говорит о безотходности и безвредности для окружающей среды.Изделия из тенселя даже меньше вредят природе, чем тот же шелк.Шёлковая ткань изготовляется из нитей, получаемых из коконов гусениц тутового шелкопряда.А тенсель производят переплетением древесных волокон эвкалипта, выращенного без использования вредных химикатов и пестицидов 🍃 ⠀ Тенсель для меня лучшая ткань и не просто так-он собрал в себе все качества натуральных тканей: -как шёлк,мягкий и гладкий,но не скользит -как хлопок,приятен на ощупь и комфортен,но нежнее -как шерсть,согревает,но гипоаллергенный -как лен,охлаждает тело и прочный,но мнётся меньше. ⠀ Даже красители у нас используются растительные.Многие оттенки розового и персика окрашены при помощи 🌸💐🌷🌾

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Напомним, что Татьяна Котова эффектно подразнила экстремальным декольте: "Как тут устоять?".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова в крохотном белье изогнулась до неприличия: идеальный вид сзади.

Также Politeka писала, что Татьяна Котова сразила наповал домашним видом в атласной пижаме: "Ох, какие ножки".