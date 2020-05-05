Колишня учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова блиснула бездоганною фігурою в одній білизні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
Так, на першому знімку Котова позує в крихітному білизна, елегантно задерши руки за голову. Зірка позує на тлі басейну.
А на іншому знімку Котова позує все в тому ж білизна, демонструючи розкішну фігуру ззаду.
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Шанувальники Котової активно лайкали знімки кумира, однак вирішили не коментувати.
До цього ми писали, що співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала яскраві фото в домашньому вигляді.
Дівчина постала в новій піжамі смарагдового кольору, посвітивши спокусливою фігурою і в штанах, і в шортиках.
«Яке фото? Шортики проти штанів, що подобається тобі? До речі, цей соковитий колір Green вже з'явився в панелі жіночих піжам мого бренду домашнього одягу», - написала Котова в соціальній мережі.
Ось що відповіли користувачі:
«Мені з брюками подобається, а колір взагалі 🔥», «Чарівна 💚💚💚💚💚», «Дуже,дуже красиво!», «Шортики красивіше а штани тепліше )❤️», «Мій улюблений колір 💚 хочу з шортиками)», «Вау🔥 Мені більше подобаються шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ти просто шикарна».
Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".
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