Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", умилила мережу яскравим фото в рожевій піжамі
Дівчина з легким макіяжем і розпущеним волоссям позувала в домашньому вигляді з квітами в руках. А ось під постом вирішила поговорити про важливе:
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«Під попереднім постом про життєві інсайти, мені написали важливий пункт — «ніколи не прощати чоловіка, якщо він тебе вдарив». І я весь цей час ніяк не коментувала ситуації, пов'язані з домашнім насильством, але зараз відповім тут один раз:
Ніколи не потрібно терпіти насильство, навіть моральне. Чоловік не може принижувати і ображати дівчину. Ніколи і ні під яким приводом! І щодо вибачення... Всепрощення, звичайно, чудово, якщо ви буддійський чернець.🙏🏼🙈», - зробила висновок Котова.
До цього дівчина постала в новій піжамі смарагдового кольору, посвітивши спокусливою фігурою і в штанах, і в шортиках.
«Яке фото? Шортики проти штанів, що подобається тобі? До речі, цей соковитий колір Green вже з'явився в панелі жіночих піжам мого бренду домашнього одягу», - написала Котова в соціальній мережі.
Ось що відповіли користувачі:
«Мені з брюками подобається, а колір взагалі 🔥», «Чарівна 💚💚💚💚💚», «Дуже,дуже красиво!», «Шортики красивіше а штани тепліше )❤️», «Мій улюблений колір 💚 хочу з шортиками)», «Вау🔥 Мені більше подобаються шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ти просто шикарна».
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