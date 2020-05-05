Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, посветила лишним в порванном купальнике

Молодая девушка уже долгое время находится на карантине, однако это лишь позволило девушке уделять больше времени на ведение профиля в социальной сети Инстаграм. В этот раз на фан-аккаунте звезды поклонники представили кадры звезды, сделанные в неожиданном виде, сообщает Politeka.

Молодая звезда решила подогреть интерес к собственной персоне неожиданный образом - примерив едва ли не треснувший на ее груди купальник темно-бордового цвета. Девушка сверкнула пышные формы в разных ракурсах. На первом фото звезда с распущенными волосами и легким макияжем на лице позировала, выставив грудь напоказ в купальнике, который не выдержал напряжения и едва ли не порвался.

На втором же снимке Анастасия уже позировала спиной к объективу, выставив пятую точку. К слову, именно балгодаря пышным формам звезду и называют русской Кардашьян.

Как утверждает Квитко, она никогда не делала пластических операций. Впрочем, многие поклонники подвергают это утверждение сомнению. Новый снимок восхитил многочисленных поклонников знаменитости, ведь она показала пышную фигуру в необычном купальнике.

До этого пышнотелая модель позировала за столиком в черном купальнике, накинув на себя розовое парео. Просто феноменальные формы модели едва не выскользнули из-под миниатюрных одеяний, но все равно, она позволила рассмотреть все.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхитились ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко мужская половина ее фолловеров посчитали ее самой красивой женщиной на планете и признались, что она великолепная. Только за четыре часа ее формы смогли оценить лайками 80 тысяч человек.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.