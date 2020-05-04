Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась пышными формами в тигровом купальнике
Так, в этот раз молодая фитнес-модель показала всю себя в одном купальнике с тигровым принтом, едва ли прикрывающем достоинства в провокационной позе. Девушка в очередной раз решила привлечь внимание аудитории излюбленным образом. За время карантина девушка решила основательно обновить профиль в социальной сети Инстаграм и выложить массу пляжных фото в разном стиле, пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Так, Ана показала фигуру в новом купальнике с тигровым принтом. К слову, данную модель бикини знаменитость любит демонстрировать в последнее время все чаще и чаще.
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Девушка соблазнительно позировала под лучами солнца с мокрыми волосами и частично в воде на пляже.
Как известно, модель находится на карантине уже много недель, однако это не мешает ей любоваться пляжем, ходить на прогулки и устраивать фотосессии на природе. Чтобы поддержать внимание аудитории, Ана принялась активно устраивать съемки в купальнике.
До этого девушка с легким макияжем на лице в белом купальнике взбудоражила сеть, поклонники оказались в восторге:
«Я использую свое собственное тело в качестве мотивации. 💪🏼💙 Время начать измельчать снова! Ребята, проверьте мои истории ☀️🔥 # Только # Фаны # Анна Чери #bikini #body #fitness #healthy #strong #tan», - пишет Ана под фото.
Вот что ответили пользователи:
«Прекрасна», «Великолепный вид 💖😘», «Ты мечта, ой что творит», «Дорогая Анна ❤️🔥», «Один из моих фаворитов с прошлого года. Но я делаю то же самое: мотивирую себя», «Красивая поза 🥰», «Моя королева♥ ️сладкая конфетка ♥ ️», «Это должен быть столб травы», «Великолепна!!!! Как всегда !!!!».
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